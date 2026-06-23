Lucca-Lazio, Agostinelli approva: "Con Gattuso può rilanciarsi: non è scarso!"

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Calciomercato Napoli, Lorenzo Lucca può andare in prestito alla Lazio per arrivare a Mario Gila: il parere di Andrea Agostinelli

L'ex calciatore Andrea Agostinelli, intervenuto ai microfoni di Radiosei, si è espresso positivamente sul possibile scambio Gila-Lucca tra Napoli e Lazio. Di seguito le sue parole: "L'affare con soldi più Lucca in cambio del cartellino di Gila sarebbe vantaggioso per la Lazio, soprattutto considerando la situazione contrattuale del difensore. Lucca non può essere diventato improvvisamente un giocatore scarso. A Udine ha fatto vedere cose importanti, poi il passaggio al Napoli lo ha portato in un ambiente più grande e ha incontrato difficoltà.

La Lazio oggi non ha un vero centravanti in rosa. Non sarà Luca Toni, ma ha dimostrato di essere un buon attaccante. Con le risorse a disposizione del club è difficile trovare di meglio. Lucca va messo nelle condizioni di sfruttare la sua struttura fisica e il gioco aereo. È bravo nelle sponde e nelle spizzate, ma deve crescere nella protezione del pallone spalle alla porta. Se questa operazione è condivisa anche da Gattuso, allora può essere una scelta valida".