Gilmour: "Tanto affetto dopo l'infortunio! L'importante è essere qui con la squadra"

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Nonostante l'infortunio che non gli ha permesso di disputare il Mondiale, Billy Gilmour ha deciso di partire comunque direzione Stati Uniti per stare vicino alla sua Scozia: "Questa è la seconda miglior cosa da fare, quindi voglio essere qui. Al mio club sta per arrivare un nuovo allenatore (Allegri, ndr), quindi ci sono anche tutte queste piccole cose da non vedere l'ora che accadano, ma la cosa più importante era cercare di essere qui con la squadra.

Sul sostegno e il calore ricevuto dal gruppo dopo l'infortunio:

"Sono stati tutti fantastici, così come il mister Clarke e lo staff. I giocatori mi mandano sempre messaggi per assicurarsi che io stia bene e per vedere come va; e sapete come funziona, a volte non vuoi che nessuno ti parli, ma loro sono più che felici di scriverti e telefonare e ti svoltano davvero la giornata. In squadra abbiamo dei ragazzi fantastici che si prendono sempre cura dei più giovani, specialmente in caso di infortunio. Ho parlato con Lewis Ferguson e Kenny McLean, hanno vissuto situazioni simili con gli Europei, quindi è bello ascoltare anche la loro storia e capire come si torna da un infortunio del genere".

Il sogno che poteva avverarsi già quest'estate:

"II mio sogno resta quello di andare a un Mondiale e giocarci, ma essere qui tra i tifosi e con la famiglia, e vedere tutto il resto al di fuori del calcio, è stato incredibile. Mi sono divertito davvero, davvero molto. Boston è una città fantastica, la gente è così cordiale e si vedono tutti i tifosi divertirsi un mondo, quindi mi ha sicuramente strappato un sorriso".

Tanto l'affetto ricevuto dopo l'infortunio:

"Ho ricevuto tantissimi auguri di pronta guarigione dai tifosi, sia in hotel che semplicemente nei negozi mentre passeggiavo. È stato fantastico, a dire il vero. I tifosi sono stati davvero rispettosi e sono tutti di ottimo umore, come è giusto che sia. Non potrò mai ringraziare abbastanza tutti i tifosi scozzesi che mi hanno fatto gli auguri".