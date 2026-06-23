Sorpresa Italia, Gazzetta: "Avanza Conte come ct! Stipendio pagato con sponsor?"

vedi letture

Sembrava fatta per il ritorno di Mancini ma ora è Conte in pole per la panchina della Nazionale italiana. L'ex Napoli è in corsa

Il futuro della panchina dell’Italia resta ancora da definire, ma le indicazioni che arrivano dal mondo del calcio sembrano delineare una gerarchia sempre più chiara. Al momento, infatti, Antonio Conte appare in vantaggio rispetto a Roberto Mancini nella corsa alla guida della Nazionale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. L’ex tecnico del Napoli gode di un ampio consenso tra i club di Serie A e non solo, che vedono in lui il profilo ideale per rilanciare il progetto azzurro e riportare l’Italia ai vertici del calcio internazionale dopo anni caratterizzati da risultati altalenanti e delusioni sul piano sportivo.

Conte in pole position, resta il nodo economico

A sostenere con forza la candidatura di Conte ci sarebbe anche Aurelio De Laurentiis, da tempo estimatore dell’allenatore salentino e convinto che la sua esperienza, il suo carisma e la sua capacità di costruire gruppi competitivi possano rappresentare un valore aggiunto per la Nazionale. Restano però da sciogliere gli aspetti legati ai costi dell’operazione. Lo stipendio richiesto dall’ex commissario tecnico comporterebbe infatti un investimento significativo, superiore agli standard abituali della Federazione. Proprio per questo motivo si starebbero valutando soluzioni alternative per rendere sostenibile l’accordo, compreso il possibile coinvolgimento di sponsor e partner commerciali pronti a contribuire economicamente al progetto. Un sostegno che potrebbe risultare determinante per trasformare una candidatura sempre più apprezzata in una scelta concreta.