Orlando avvisa: "Se l'Inter prende Palestra e Nico Paz sarà ancora più temibile..."

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L'ex calciatore e oggi opinionista Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha commentato i temi principali sulla Serie A e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Inter, deve fare di tutto per prendere Nico Paz?

"Per me sì, è il giocatore che manca all'Inter. Credo che possa fare la differenza e dare più alternative a Chivu. Se poi porti a casa anche Palestra, si va verso un'Inter ancora più forte".

Juve, obiettivo Kolo Muani ancora adesso:

"Grande giocatore ma io sono sempre per Vlahovic. Spero che convincano il serbo, è lui il vero attaccante della Juve. Lui mi piace meno, è uno da 10 gol, non da 20 come Vlahovic".

Giovanni Malagò eletto come presidente FIGC:

"E' l'uomo giusto, gli faccio un grosso in bocca al lupo perché c'è un grandissimo lavoro da fare. Malagò è un vincente, persona intelligente. Credo sia stimolante per lui andare in Federcalcio. E' una sfida difficilissima, se dovesse riuscire per lui sarebbe una soddisfazione personale che in pochi possono pensare in una carriera. Dipenderà molto dalle persone che lavoreranno insieme a lui. Serve cambiare mentalità e non è facile".

E si va verso Mancini ct:

"E' inutile fare polemiche sul passato, sarà valutato per quello che farà da ora. Aspettiamo il suo lavoro, però di sicuro se arriva Mancini, arriva uno che il lavoro di ct lo ha fatto bene ed è una scelta giusta. Il presente è che almeno 20 nazionali vanno più veloci di noi e dobbiamo tornare ad essere competitivi".