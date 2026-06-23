Calciomercato Napoli, si avvicina il primo regalo per Allegri: affare quasi fatto

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Mario Gila della Lazio sarà il primo regalo per Allegri. Napoli vicino all'accordo con Lotito, De Laurentiis alza l'offerta per la fumata bianca

Mario Gila si avvicina sempre di più al Napoli e potrebbe rappresentare il primo rinforzo della nuova era targata Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe intensificato i contatti con la Lazio per il difensore spagnolo, considerato uno dei principali obiettivi per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. La trattativa sarebbe entrata in una fase più concreta, con il Napoli pronto a mettere sul tavolo un'offerta da 18 milioni di euro, alla quale potrebbe aggiungersi il prestito di Lorenzo Lucca come contropartita tecnica.

Distanza ridotta con la Lazio, c'è già l'intesa con Gila

La posizione tra i due club sembra essersi avvicinata sensibilmente. Claudio Lotito, inizialmente fermo su valutazioni più elevate, sarebbe disposto a trattare sulla base di una richiesta di circa 25 milioni di euro per lasciar partire il centrale spagnolo. Una distanza che il Napoli ritiene colmabile attraverso formule e bonus che possano soddisfare entrambe le parti. Nel frattempo, la società partenopea avrebbe già trovato un accordo di massima con il calciatore. Per Gila sarebbe pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione, segnale della volontà del Napoli di chiudere rapidamente l'operazione. Se i contatti tra i club dovessero proseguire in maniera positiva nelle prossime settimane, il difensore potrebbe diventare uno dei primi volti nuovi a disposizione di Allegri per l'inizio del ritiro estivo.