Assalto della Juventus a Lobotka: la cifra per chiudere, ADL in attesa
La Juventus continua a monitorare con attenzione la situazione di Stanislav Lobotka, centrocampista considerato uno dei profili ideali per rafforzare la cabina di regia bianconera. Sullo slovacco resta forte anche l’interesse di Luciano Spalletti, che lo riabbraccerebbe volentieri dopo l’esperienza condivisa a Napoli. La posizione del giocatore potrebbe rappresentare un’opportunità per il club torinese: il contratto in essere scade nel 2027 e, in passato, Lobotka aveva manifestato la volontà di valutare nuove esperienze lontano dall’azzurro.
Lobotka-Juve, trattativa complessa
Lo scenario, tuttavia, è cambiato nelle ultime settimane. L’addio di Antonio Conte e l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli hanno riaperto i discorsi relativi a un possibile prolungamento contrattuale, rendendo meno scontata una partenza del centrocampista. Per la Juventus, inoltre, l’operazione si presenta tutt’altro che semplice. La clausola rescissoria da 25 milioni di euro presente nel contratto del giocatore, valida fino a metà luglio, può essere esercitata esclusivamente dai club stranieri e non rappresenta quindi una strada percorribile per i bianconeri.
Lobotka, il Napoli fissa il prezzo
Di conseguenza, qualsiasi tentativo di affondo dovrebbe passare da una trattativa diretta con il Napoli e con il presidente Aurelio De Laurentiis, tradizionalmente poco incline a cedere i propri punti di forza a una concorrente italiana. In caso di apertura al dialogo, il club partenopeo potrebbe fissare una valutazione intorno ai 30 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe la base di partenza per eventuali negoziati. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.
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