Lukaku: "Conte mi aveva chiamato con largo anticipo! Ho accettato subito"

Romelu Lukaku è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, raccontando anche il gol all'andata contro il Milan e la scelta di venire al Napoli: "l gol contro il Milan uno dei più belli della stagione? Può essere, è una rete che mi rappresenta: attacco la profondità su un gran passaggio di Anguissa. Ma oltre al gol, è stata una prestazione di squadra molto positiva-

Come sono arrivato al Napoli? Conte mi aveva chiamato con largo anticipo e io gli ho detto sì praticamente subito. Sappiamo entrambi ciò di cui ho bisogno per rendere al meglio, non servono tante parole".