Magoni: "Atalanta ha ritmo impressionante, il Napoli dovrà giocare da provinciale coi suoi campioni"

Oscar Magoni, doppio ex di Napoli e Atalanta, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "L'Atalanta per il Napoli sarà uno scoglio molto difficile da superare. Il Napoli dovrà correre tantissimo, i nerazzurri giocano a viso aperto, a tutto campo. Servirà essere stretti e compatti in entrambe le fasi di gioco. L'Atalanta ha un ritmo impressionante, è una squadra in fiducia con giocatori molto tecnici. Il Napoli ha il potenziale per fare gol all'Atalanta ma dovrà fare una partita da provinciale ma coi suoi campioni: questa potrebbe essere un'arma a sua disposizione".