Maifredi: "Al San Paolo un Brescia arrabbiato. Sarri? Io cambiai filosofia, lui solo in parte..."

A Radio Marte, nella trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto l’ex allenatore del Brescia Gigi Maifredi che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il Brescia ha ben figurato in teoria con la Juve ma a livello pratico non ha fatto un buon risultato. I giocatori lombardi saranno molto arrabbiati perchè hanno incontrato una Juve non formidabile e potevano benissimo portare a casa un punto. La Juventus ha una cifra tecnica superiore al Brescia ma c’è comunque grande rammarico per i bresciani.



Paragone Sarri-Maifredi? Non si può paragonare la mia esperienza alla Juve con quella di Sarri. Questo paragone è fuori luogo perché io ho cambiato il modo di vedere il calcio mentre Sarri ha modificato in parte quello che i giocatori già facevano prima. Sarri sta avendo delle difficoltà perché era abituato a Napoli ad avere una squadra composta da undici elementi mentre a Torino ha trenta calciatori di grande livello nella rosa e quindi deve essere bravo a gestire questi top player.



BalotellI? La prima partita non è mai preoccupante perché hai voglia di spaccare il mondo, ora bisogna capire il prosieguo. Credo che il Brescia a Napoli non deve pensare alla partita della vita ma deve portare avanti il suo processo di miglioramento in quanto affronta una delle squadre più forti del campionato.



Addio lotta Scudetto per il Napoli? Ma quale addio. Sono analisi superficiali. Il Napoli può giocare per vincere lo scudetto ha preso gente come Lozano, Manolas, Di Lorenzo ed Elmas, ha l’obbligo morale di lottare per il campionato.