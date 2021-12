Maifredi attacca Allegri: “Il suo errore più grande è quello di sentirsi infallibile"

L'ex tecnico Gigi Maifredi a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sul momento della Juventus.

Cosa deve fare la Juventus per presentarsi ai prossimi grandi appuntamenti?

"La prima cosa da fare è rinforzare la rosa nei settori dove non si è dimostrata competitiva. Allegri è sempre stato abituato a guidare grandi giocatori, quest'anno ha il dovere di dimostrare di saper creare una squadra quando ce n'è bisogno".

Perché Allegri ha accettato di tornare senza nessuna garanzia tecnica e una squadra indebolita?

"Quando io ho allenato la Juve era sperimentale. Tutti gli allenatori, quando hanno una serie di vittorie, credono di essere infallibili. Ha creduto di essere capace di poter cambiare e di avere la strada giusta per riportare la Juve a vincere. All'epoca aveva però 20 top-player, se ne ha 5-6 è già tanto. Ci sono ancora dei giocatori, ma non sono più quelli di una volta, vedi Chiellini e Bonucci. Non ha una predisposizione per creare un gruppo, lui vuole già un gruppo e lui è bravo a gestirlo. Qui deve creare un gruppo e non credo abbia queste qualità".

Sarri e Pirlo, col percorso attuale di Allegri, sarebbero stati esonerati?

"Certamente sì, perché i numeri sono clamorosamente contro. La Juve non è mai stata fuori dalla lotta come oggi".