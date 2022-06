Malfitano: “A Spalletti non piace Meret e devo dirlo chiaramente alla società”

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Meret o Ospina? La verità è che a Spalletti non piace Meret, ma devo dirlo chiaramente alla società. È inutile fare tutte queste filosofie. Io inviterei ad una riflessione se quattro allenatori non lo hanno scelto come titolare ci saranno dei motivi. Io non avrei lasciato andar via Ospina. Non è che Meret non merita fiducia, ma avrei tenuto Ospina e dato il ragazzo in prestito perché ha bisogno di giocare”.