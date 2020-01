Malfitano: “Bisogna ridimensionare gli obiettivi e ripartire da un nuovo progetto”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista de la Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano: "Si è capito che il Napoli in Champions non ci arriverà, quindi bisogna guardare il bilancio. La lotta del Napoli si è ridimensionata sul Cagliari, se guardi agli undici punti in meno alla Roma, diventa anche demotivante. Bisogna arrivare al termine della stagione cercando di limitare i danni in maniera meno dolorosa possibile e provvedere poi ad una rivoluzione. Il presidente dovrà dire pubblicamente che si riparte da un nuovo progetto".