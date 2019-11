Malfitano: "Le polemiche arbitrali mascherano le reali difficoltà di questo Napoli"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mimmo Malfitano, Gazzetta dello Sport, soffermatosi sulle polemiche attorno al Napoli: “E' giunto il momento che bisogna rivedere il regolamento, essere più chiari. Non esiste che un fallo possa essere interpretato in maniera diversa da due arbitri o da due addetti alla VAR. Mi auguro che questo incontro che ci sarà con l'AIA, si riesca ad arrivare ad un dunque, cioè un accordo che possa evitare che ogni domenica debba diventare un momento catastrofico. Non si parla più di aspetto tecnico-tattico, qualità, ma soltanto di errori arbitrali. Il Napoli non è in queste condizioni per decisioni arbitrali. Queste situazioni giovano ad Ancellotti, De Laurentiis e la squadra, perché mascherano le reali difficoltà. Guardando l'azione da più angolazioni, è calcio di rigore. Dalla tribuna, l'avevo subito detto, ero sintonizzato su Sky e ho rivisto le immagini. Poi ho visto un'immagine che ha condizionato, secondo me, anche l'arbitro. Il VAR decide sul fermo immagine in cui, si nota, che il giocatore dell'Atalanta non ha ancora toccato Llorente quando lo stesso alza il gomito. Come mai l'arbitro ha continuato nonostante le proteste? Dal fermo immagine non è rigore, dalle altre angolazioni, lo è. L'arbitro se avesse riconosciuto il fallo di Llorente, poiché la palla è in possesso dell'Atalanta, ha fatto proseguire l'azione".