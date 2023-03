Malfitano sta con Spalletti: "Non c'è necessità di fare un turnover troppo massiccio"

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La Champions si gioca tra tre settimane, in mezzo c'è una settimana di sosta per la Nazionale, per cui sinceramente non vedo necessità di ricorrere a un turnover così ampio e credo che Spalletti la veda come me. Quando Spalletti dice "qualcosina potrò cambiare" immagino che si riferisca ad un paio di cambi, non modificherà molto.