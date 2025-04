Man United, flop Garnacho. Amorim: "Deve migliorare sotto vari aspetti, lo sta facendo ma..."

Alejandro Garnacho non riesce più a dribblare. Da quando nel mese di gennaio si è parlato di un possibile addio al Manchester United, il classe 2004 ha fornito prestazioni ben al di sotto delle aspettative. C'è un dato dell'ala destra argentina - durante il mercato invernale accostata anche al Napoli tra le altre squadre - che impressiona e in negativo. Infatti, come riportato dall'analisi accurata della BBC, Garnacho si è rivelato il peggior dribblatore della Premier League in questa stagione, secondo le sue statistiche del 2024-25. Il 20enne ha tentato 3,4 dribbling ogni 90 minuti in Premier League con lo United questa stagione, ma ne ha completato solo uno per partita, risultando il peggior dribblomane del campionato inglese.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Manchester City, l'allenatore dei Red Devilssi è soffermato anche su Garnacho: "Penso che stia facendo le cose giuste. Ovviamente, come ogni giocatore della nostra squadra, deve migliorare le scelte sulla trequarti offensiva. Dobbiamo migliorare, tutti i giocatori devono migliorare. Forse Bruno Fernandes è quello che può fare qualcosa, un assist o segnare gol, molto facilmente".

Quindi dobbiamo migliorare come squadra per aiutare Garnacho, ma Garnacho sta migliorando il modo in cui difende, il modo in cui corre, sta lavorando sodo e ha bisogno di segnare più gol. Lo vedo come un ragazzo giovane che vuole migliorare, sta migliorando, ma non è in un gran momento in quel reparto, come gli altri ragazzi della squadra".