Man United, la leggenda Schmeichel incredulo: "Cosa ci fanno Hojlund e McTominay al Napoli?"

Peter Schmeichel, leggenda della nazionale danese con la quale ha vinto Euro '92 e del Manchester United, col quale ha vinto il treble nel 1999, è intervenuto ai microfoni della BBC nel corso del podcast "Sacked in the morning" per parlare dei due ex Red Devils Rasmus Højlund e Scott McTominay. L'ex portiere ha criticato la gestione dello United, evidenziata dai grandi risultati di entrambi a Napoli.

Su Højlund

"Lo dico da due anni e mezzo: Rasmus Hojlund sarebbe un attaccante da 25 gol all'anno per il Manchester United, ma ha bisogno di essere servito. Lo abbiamo lasciato andare per prendere Sesko, quando con l'acquisto di Matheus Cunha e Bryan Mbeumo che avrebbero potuto fornire a Højlund un servizio di prima classe. Perché hanno fatto ciò? Perché prendere Sesko? Perché il responsabile del recruitement arriva dal Lipsia (club dal quale arriva Sesko) e voleva lasciare il segno".

Su McTominay

"Cosa ci fa al Napoli? È un giocatore da Manchester United. Il suo problema era la versatilità, perché ci sono giocatori che possono giocare in una sola posizione. Gli allenatori non si fidavano a costruire la squadra attorno a lui. Phil Neville aveva lo stesso problema ai miei tempi. Mai titolare fisso, ma ha giocato tantissime partite perché poteva ricoprire ruoli diversi. Non capisco perché quei due giochino per il Napoli".