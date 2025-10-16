Donnarumma: "Milan da scudetto, ma c'è la conferma di Conte a Napoli..."

Gianluigi Donnarumma, portiere del City, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Milan da scudetto? Milan dalle grandi ambizioni. Ho parlato con gente che conosco e che conosce bene l'ambiente rossonero: là dentro ci credono e fanno bene a farlo.

Il resto della compagnia?

"La forza dell'Inter, gruppo collaudato e che si nutre delle conoscenze recenti. La conferma di Conte a Napoli con l'energia e la bravura del tecnico campione d'Italia, la nuova Roma di Gasperini e i suoi margini di miglioramento e la Juventus da prendere in considerazione. C'è da divertirsi appunto".