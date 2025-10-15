Dal Perù - Cesar Inga nel mirino del Napoli, l'agente: "Non è una follia"

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Cesar Inga, giovane difensore peruviano classe 2002 attualmente in forza all’Universitario de Deportes, club della massima serie del Perù. A riverarlo è il portale peruviano Diario El Diez. Il giocatore, 23 anni, è un destro naturale dotato di buona tecnica e fisicità, capace di adattarsi sia nel ruolo di terzino sinistro che in quello di difensore centrale. Le sue prestazioni in patria non sono passate inosservate, e il club azzurro sta valutando attentamente il suo profilo in ottica futura. Vanta già due presenze e una rete in nazionale maggiore.

Narciso Algamis, agente del giocatore, ha parlato del futuro del classe 2002: "Nulla è ancora deciso, ci sono trattative in corso con due o tre squadre. Si sta lavorando per garantire che si possa fare qualcosa nella finestra di dicembre e, in caso contrario, lo si farà nella finestra di giugno. Napoli? Non è uscito dalla mia bocca, né dal mio ufficio. Non so da dove sia uscito, perché ci sono persone di mezzo, che hanno chiamato, che stanno mediando, e forse qualcosa è trapelato da qualche parte, ma non è una follia. È molto più facile se il giocatore ha un passaporto comunitario, ovviamente".