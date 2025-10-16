Gazzetta, Minoliti avverte la Juve: "A Como rischia più del Napoli a Torino"
Nino Minoliti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia: "La Juve richia a Como? Sì, rischia sicuramente più del Napoli a Torino. E' una partita insidiosa perchè il Como può essere imprevedibile. Poi in queste gare ti puoi esaltare, è una partita da prendere con le pinze".
Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro