Gazzetta, Minoliti avverte la Juve: "A Como rischia più del Napoli a Torino"

vedi letture

Nino Minoliti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia: "La Juve richia a Como? Sì, rischia sicuramente più del Napoli a Torino. E' una partita insidiosa perchè il Como può essere imprevedibile. Poi in queste gare ti puoi esaltare, è una partita da prendere con le pinze".

