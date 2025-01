Manca il tiro da fuori? Conte alza la voce: “Tasselli da costruire, ma qui non c’è tempo e pazienza!”

Il tiro da fuori è una soluzione che manca? E' una delle domande poste ad Antonio Conte in conferenza stampa. L'allenatore del Napoli non ci sta e alza la voce: "Quando parlo di percorso e di costruzione si racchiude un po' tutto il discorso. Io ho preso una situazione in mano valutando dal di fuori, dopo 6 mesi ho valutazioni molto più certe. Quando si è in costruzione dovete dare il tempo, io o il club non possiamo mettere dentro altri 5-6 giocatori. Serve tempo, ma vi trovo molto impazienti. A parte che di tutto questo si deve parlare col presidente (ride, ndr), stiamo facendo un lavoro...

Ma vi trovo impazienti su ciò che manca ma serve tempo e pazienza. Io non vedo né tempo né pazienza, si parla solo di Scudetto ma alcune cose le vedete anche voi e me le chiedete. Nella costruzione servono vari tasselli, che vi devo dire che abbiamo fatto pochi gol? Ci aspettiamo più gol da parte di tutti, arrivi e spesso non finalizzi per quanto crei ma siamo all'inizio e mancano dei tasselli che altre squadre invece hanno e sono complete. Io i ragazzi li bacio uno ad uno per ciò che stanno dando, per l'attaccamento, l'appartenenza che mostrano".