Mancini: "Ancelotti? Un allenatore fuoriclasse, col Napoli è stato solo sfortunato"

"Ancelotti? Un allenatore fuoriclasse". Lo ha detto Roberto Mancini, ct della Nazionale, nella sua intervista al Corriere dello Sport: "Con il Napoli è stato solo sfortunato. I suoi valori non vanno messi in discussione". Il ct parla della sfida di ritorno col Barcellona: "Non siamo più di fronte a una squadra di extraterrestri, ma ha sempre Messi che giocando male può fare due gol, giocando bene anche quattro. All'andata il Napoli avrebbe meritato qualche cosa in più. Può anche giocarsela".