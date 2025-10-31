Mandorlini: "Al Napoli gira tutto bene, ma l'Inter resta in prima fila per lo Scudetto"

vedi letture

"Questa Inter resta la principale candidata alla vittoria dello scudetto insieme al Napoli, a cui sta girando tutto bene a livello di episodi". Parola di Andrea Mandorlini, ex allenatore, nel corso della sua intervista a Tuttosport.

Da grande ex difensore è d’accordo con chi dice che la retroguardia interista va svecchiata? "Mica tanto. L’avvio di stagione ha dimostrato che Acerbi fa ancora la diﬀerenza, pertanto prima di salutarlo a fine stagione ci penserei bene. È ovvio che il reparto vada ringiovanito con elementi di prospettiva da però far crescere al fianco di un totem come Francesco. Acerbi me lo terrei stretto".

Con la Fiorentina intanto si è visto un Bisseck straripante contro Kean. "Verissimo. Nel suo caso, però. stiamo parlando di un difensore giovane, ma che inizia ad avere una certa esperienza. Non dimentichiamoci che l’anno passato ha disputato grandi gare in Champions League contro Manchester City, Arsenal e Barcellona. Bisseck ormai è da considerare come un titolare".