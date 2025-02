Mandorlini: "Okafor è forte, ti mette in difficoltà. Ha fisico e dribbling"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Mandorlini, allenatore ex Verona ed ex calciatore, tra le tante, di Inter, Udinese ed Atalanta:

Il mercato del Napoli, invece, ha visto partire Kvaratskhelia, sostituito da Noah Okafor. Qual è il suo giudizio?

"È difficile giudicarlo. Ho visto diverse partite di Okafor, il giocatore è uno che ti mette in difficoltà. È un attaccante forte, che gioca fisicamente, rapido e bravo nel dribbling, e se entra in campo può essere decisivo. Poi, ogni allenatore ha il suo modo di gestire i giocatori. Non so perché non abbia trovato spazio al Milan, ma credo che sia un giocatore importante. Con un allenatore come Conte, credo che possa solo migliorare. L'acquisto, anche se non so se risolve tutte le necessità, è comunque di qualità. È rapido, veloce, e con la giusta fiducia può fare molto bene. Veniva da una squadra importante, quindi non è certo un giocatore da sottovalutare. Al Milan ha avuto delle difficoltà, ma credo che il Napoli, con il suo entusiasmo e con un allenatore bravo come Conte, possa valorizzarlo".

Crede che ormai la corsa scudetto sia tra l’Inter e il Napoli?

"Assolutamente sì. Anche se pensavo che l'Atalanta potesse fare di più, però ci sono ancora tante gare. L'Inter è a tre punti dalla vetta, con una gara da recuperare. Ci sono molti impegni, ma credo che la volata finale sarà tra Inter e Napoli".