Manolas non vuole alibi: "Con Ancelotti sbagliavamo tutti, problema non è 4-4-2 o o 4-3-3..."

Fino allla fine del 2019 il Napoli ha fatto molto male in campionato, nell'ultimo periodo di Ancelotti e il primissimo di Gattuso. Ma Kostas Manolas non vuole alibi. Parlando di quella situazione, il difensore greco si è espresso così nell'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

Vi trovate meglio con il gioco di Gattuso che di Ancelotti? "Solo belle parole per Ancelotti. Non possiamo criticare una persona che ha avuto successo dal primo giorno che allena e che ha allenato grandi squadre. E' un grande mister, una grande persona".

Parlavamo solo di modulo: meglio il 4-3-3 che il 4-4-2 per questo Napoli? "Il 4-3-3 è il modulo che il Napoli ha usato negli ultimi anni, sono più abituati a farlo. Per me però se giochi 4-4-2 o 4-3-3 contro una squadra piccola non è che cambia molto quando hai la qualità del Napoli. E' un alibi dire che non abbiamo fatto bene per colpa del modulo, dobbiamo guardare ai nostri errori individuali, tanti giocatori non erano in forma. Non è solo il modulo. Certamente anche il mister, dopo le prime 3-4 partite, ci ha fatto capire la sua filosofia e abbiamo vinto, rischiando anche poco".