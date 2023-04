Maradona aperto per Inter-Lazio? Ass. Ferrante: "Manca poco e servirebbe l'ok di ADL"

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho appena letto la richiesta ufficiale fatta al sindaco, è arrivata stamattina e non credo se ne sia ancora parlato. Non so che risposta possa esserci. Mancano pochissimi giorni, la situazione è molto particolare e si dovrebbe organizzare qualcosa con la società, visto che lo stadio è in consegna alla società. Dovrebbero esserci delle fitte conversazioni tra il sindaco e il presidente De Laurentiis. Stiamo lavorando su altri fronti per organizzare la festa, sperando possa arrivare quanto prima".