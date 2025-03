Maradona jr: "Chi critica Lukaku non ha capito niente di questo Napoli!"

“Eravamo già straconvinti che fosse stato un omicidio, ma dopo i primi 10 giorni di processo ne siamo ancora più convinti”. È il commento di Diego Armando Maradona jr ai microfoni di Radioclub91 nel corso della trasmissione 'Il Calcio Parlato': “Dobbiamo lottare perché lo dobbiamo a mio padre per quello che lui ha fatto per noi, e dobbiamo soprattutto farlo riposare in pace, con la verità. Noi siamo convinti che vinceremo, che la giustizia argentina farà il suo corso e condannerà i colpevoli”. E poi: “Tante persone oggi si sentono in diritto di poter parlare, ma non sanno nulla di mio padre. Di Stefano Ceci non parlo più; lui si vanta di essere stato amico di mio padre. Quello che sta dicendo Valerio Antonini è gravissimo. Se vuole, prenda un aereo, vada a Buenos Aires e faccia una deposizione. Questi grandi amici dovrebbero passarci una mano per la coscienza e fare quello che la giustizia chiede. Noi le cose che sappiamo come famiglia le diremo tutte in tribunale”.

Infine, su Lukaku e sul modulo di Conte: “Chi critica Lukaku non capisce nulla del Napoli. Per questo tipo di Napoli è fondamentale. A me piace più il 4-3-3, ma oggi Raspadori è un giocatore che non si può lasciare fuori, quindi in questo momento continuerei col 3-5-2. Mi fido ciecamente del mister. Secondo me l’Inter è sempre la favorita, ma il Napoli ha le sue chance e se la deve giocare. Continuiamo a sognare”.