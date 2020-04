Maradona, l'amico manager: "E' un soggetto a rischio. Sta bene, ma soffre la quarantena"

Stefano Ceci, amico e manager di Diego Armando Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulle condizioni del Pibe de Oro: "Diego è una persona a rischio, in quanto una persona con tante patologie. Lui sta a casa, non può uscire dalla propria dimora. Maradona sta soffrendo la quarantena, vorrebbe uscire da casa, eppure è strano: lui è stato sempre abitutuato a essere chiuso in alberghi.

"In Italia non eravamo preparati a questa pandemia così veloce, nel resto del mondo hanno avuto la fortuna di subirla con un mese di ritardo e hanno adottato le restrizioni italiane".