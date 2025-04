Marchegiani avvisa: "Napoli, occhio al calendario. Due avversari sono da temere"

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha parlato a Sky Sport della lotta scudetto a cinque giornate dal termine e con Inter e Napoli che sono ormai pronte a un duello punto a punto: "Il calendario è interessante, il Torino giocherà con tutte e due. L'Inter è vero che sulla carta ha avversati più altolocati. Quelli del Napoli però non sono avversari facili, il Parma sta creando problemi a tutti e il Lecce deve salvarsi".

