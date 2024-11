Marchisio: "Il Napoli per lo scudetto ha qualcosa in più della Juve. Ma a gennaio..."

vedi letture

Claudio Marchisio e il calciomercato della Juventus che verrà. L'ex centrocampista bianconero ne ha parlato nel corso di una lunga intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport': "Se la squadra di Motta lotterà per lo Scudetto lo si capirà a gennaio. La Juventus dovrà sfruttare il mercato per restare in scia alle prime e sfidare fino alla fine Inter, Napoli e Atalanta, squadre che in questo momento hanno qualcosa in più".

Ma cosa serve alla Juventus? Questo il pensiero di Marchisio: "Almeno un difensore e un attaccante, a prescindere dal ritorno di Milik che comunque non gioca da giugno. A gennaio bisogna andare sul sicuro, con giocatori esperti già adattabili al campionato: in difesa Skriniar mi sembra il profilo ideale. Schick? Mi fido del fiuto di Giuntoli, che negli ultimi anni ha dimostrato di avere idee e coraggio".