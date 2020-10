Marcolin: "All'intervallo di Benevento le grida di Gattuso si sentivano fino in autostrada"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex calciatore azzurro Dario Marcolin: “Domenica il Napoli ha trovato una squadra che gli ha fatto una partita addosso, marcando a uomo e creandogli problemi. Tra il primo e secondo tempo mi hanno raccontato che le grida di Gattuso nello spogliatoio si sentivano fino in autostrada. Poi la svolta nella ripresa con i cambi e la rimonta. Petagna giocando alle spalle di Osimhem, come dice Gattuso sembra lento ma con la palla ai piedi ha le qualità per innescare gli altri dell’attacco. Sicuramente in questo inizio di stagione è stata determinante la tempistica di Gattuso nei cambi, Politano a Benevento entra e spacca la partita, Osimhen ha fatto lo stesso a Parma. Ho solo una preoccupazione nel giocare col 4-2-3-1, giocando ogni 3 giorni sarà difficile mantenere gli equilibri con questo sistema di gioco, il alcune gare potrebbe essere riproposto il 4-3-3".