Marcolin: “Con Mazzarri qualcosa è cambiato, due cose di Kvara mi hanno impressionato”

Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli e opinionista, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria degli azzurri a Bergamo contro l'Atalanta.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli e opinionista, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria degli azzurri a Bergamo contro l'Atalanta: "Due cose mi impressionano della partita di Kvara di stasera: il bacio a fine partita a Mazzarri, che fa capire che qualcosa è cambiato e il fatto che ha giocato a tutto campo. La posizione un giocatore se la trova e se la gestisce in campo, non solo lui anche Lobotka e Anguissa hanno fatto una grande partita. E’ la motivazione che è cambiata nei giocatori del Napoli, Mazzarri proprio nella testa della squadra doveva intervenire e l’ha fatto”.