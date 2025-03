Marcolin fa il nome: "Billing è la fotocopia di questo giocatore"

vedi letture

Dario Marcolin, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Dodò spinge molto sia fisicamente che tecnicamente, lo fa molto più che Gosens. Dodò è alla Maicon, difende spingendo, ha piede. Gosens va più sul binario, è più fisico, il lato forte della Fiorentina è quello destro. Modulo del Napoli? Tra un po’ Conte tornerà al 4-3-3, ma sta traghettando sul 3-5-2 perchè non ha Neres. Lo stato di forma di Raspadori però ti dà garanzie sotto porta, ora è l’uomo che realizza. La soluzione è quella di tornare al 4-3-3 secondo me.

Gilmour e Billing? Billing è la fotocopia di Anguissa soprattutto negli inserimenti. Billing diventa il terzo centravanti oltre a MctOminay e Lukaku. Gilmour occupa di meno l’area, è più geometrico. Ci sta che Conte possa provare Billing dall’inizio contro la Fiorentina”.