Marcolin: “Il Napoli deve recuperare posizioni in classifica, non farei turnover a Lecce”

Dario Marcolin, allenatore, ex calciatore e volto DAZN, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Lecce squadra ostica per il Napoli? La formazione di D’Aversa gioca con il 4-3-3, ha giocatori di qualità che però devono essere testati contro una squadra importante come il Napoli. Il Lecce è stato rivitalizzato dai nuovi arrivi ed è ad oggi la sorpresa della Serie A.

Turnover Napoli? Gli azzurri devono recuperare posizioni in classifica, io non toccherei nulla. Certo, è la terza partita in pochi giorni, poi ci sarà il Real ma io mi affiderei all’undici più solido: tra l’altro i cinque cambi danno la possibilità ai titolari di rifiatare. Napoli finalmente ritrovato? Il Napoli non ha cambiato modo di giocare, piuttosto si è ritrovato nei giocatori più importanti, Kvara e Osimhen su tutti. Garcia si convincerà che con il vecchio modo di giocare la squadra riacquista sicurezze, gol e umore. Gli azzurri devono avere pazienza, trovare equilibrio tra fase difensiva e fase offensiva: in questo modo i valori della squadra verranno certamente fuori”.