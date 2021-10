Marcolin: "Il Napoli è cambiato in due cose. E poi c’è lui in panchina che mette tranquillità"

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto l’allenatore ed opinionista DAZN Dario Marcolin: "Il Napoli è cambiato in due cose. La prima è la fase difensiva, che è prepotente rispetto agli altri anni. Ha la miglior difesa del campionato, non prende mai gol e se li prende è solo per disattenzione o perché gli avversari sono molto bravi.

La seconda cosa è che sia che vince 1-0 o perde 2-0 gioca sempre allo stesso modo. Il Napoli ha 4/5 situazioni durante la partita, una è il contropiede. Avete mai visto una squadra prima in classifica che all’occorrenza gioca in contropiede? Lo fa il Napoli con Osimhen, lo cerca e lo vuole. I giocatori mettono questa palla di prima per il nigeriano, che nel primo tempo col Torino su quella palla lanciata nell’uno contro due sembrava Ercole. Ha quindi delle situazioni che il Napoli riesce a gestire e poi c’è lui (Spalletti, ndr.) in panchina che mette tranquillità".