Marcolin: "Il Napoli ha vinto la gara più difficile, rispetto alle altre ha prospettiva di risalire"

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, è intervenuto l'ex azzurro e opinionista DAZN, Dario Marcolin: "La partita più difficile del Napoli è stata quella con la Fiorentina, perché non ti ha dato il tempo di poter lavorare, uscire dal post-Europa e di recuperare i giocatori. Se solo l'avessi pareggiata ti avrebbe portato addosso i problemi. Questa vittoria, non tanto per la classifica, ti lava la testa, la condizione fisica e il fatto che con 6-7 giocatori in più la tua rosa può crescere di numero e qualità.

Contro la Fiorentina il Napoli parte andando a pressare alto, col pressing alto spendi tantissimo. Il Napoli che può essere stanco, si autoconvince andando a pressare la Fiorentina alto, vuol dire che è una cosa che ha. L'ha fatto bene, è nel primo tempo che vince la partita. Di tutte le squadre il Napoli è l'unica che ha prospettiva di fare una parabola ascendente, perchè recupera tutti i giocatori e ha la possibilità di risalire".