Moggi: “Inter e Milan avanti, la Juve potrà lottare per il 4º posto. Sul Napoli…”
TuttoNapoli.net
L'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, intervenuto oggi a "Cose di Calcio" su Radio Bianconera, ha parlato del momento dei bianconeri: “Il problema più importante che avevano negli ultimi tempo è stato risolto con l'arrivo di Spalletti. L'allenatore ha riportato nello spogliatoio della Juve quella fiducia che mancava da troppo tempo e adesso la qualificazione alla prossima Champions è diventata possibile. Penso che possa ambire al quarto posto, perché Inter e Milan sono davanti, e il Napoli senza coppe può focalizzarsi al meglio sul campionato".
