Marolda: "Non sono d'accordo con Conte! Non può tirarsi fuori dal teatrino di cui fa parte"

vedi letture

Nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Televomero', è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda: "Non sono assolutamente d’accordo con quanto ha detto Conte, perché lui è uno dei protagonisti principali di questo teatrino; come può tirarsi fuori da qualcosa di cui fa parte? Quei soldi, come diceva Francesco, sono tanti perché si giocano molte partite, spesso dall’altra parte del mondo, o perché si disputa la finale di Supercoppa in Arabia. Tutto questo è voluto dai club, che così aumentano le entrate e possono offrire di più ai calciatori e agli allenatori.

C’è poi un’altra questione semplice, ma importante: tutti si lamentano del numero elevato di partite. La panchina è stata allungata e ora ci sono cinque sostituzioni, ma il Napoli le aveva mai davvero sfruttate? Spesso non le usava, e anche quando lo faceva, aspettava sempre gli ultimi minuti per effettuare i cambi".