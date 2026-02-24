Marcolin: "Napoli ottimo per un'ora con due che erano in B l'anno scorso"

vedi letture

Dario Marcolin, ex capitano del Napoli e oggi talent Dazn, ha parlato a Canale 8 di quanto accaduto domenica a Bergamo: "Il dispiacere è che il Napoli ha fatto una grande partita per un’ora. Antonio Conte ha proposto la novità del gruppo dei ventitré anni, perché Højlund, Vergara e anche Alisson Santos sono ragazzi giovani; tra l’altro Alisson Santos e Vergara l’anno scorso giocavano in Serie B, quindi rivederli in un Napoli così forte fa capire la crescita che hanno avuto.

Al di là di questo, Conte aveva trovato una soluzione, una partita intelligente. Aveva capito come poter affrontare l’Atalanta. È ovvio che quel minuto, il primo del secondo tempo, cambia tutta la partita, perché il Napoli sarebbe potuto andare sul due a zero e poi la gestione dalla panchina avrebbe avuto un peso diverso. Stiamo affrontando e vedendo risultati particolari in questo campionato. Aggiungo anche che la Juventus, da quando è successo quel patatrac con l’Inter, è andata incontro a tre partite difficili che le hanno scombussolato completamente la stagione. Al di là di tutto resta il rammarico per la prestazione che aveva fatto il Napoli, perché per un’ora aveva giocato davvero una grande partita".