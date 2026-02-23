Novellino: "Inter ha le mani sullo Scudetto. Ecco cos'è mancato a Napoli e Milan..."

L'allenatore Walter Novellino, oggi consulente del Perugia, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, per parlare dei temi principali di questa 26ª giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

L'Inter ha messo le mani sullo Scudetto.

"Al Milan manca l'uomo di qualità. II Napoli ha avuto molti infortuni. Direi di sì, l'Inter ha le mani sullo Scudetto".

Qual è il problema del Torino, visto da fuori?

"Lo seguo. Sono nato e cresciuto in granata. Ho passato anche io dei momenti brutti, bisogna resistere".

Su Baroni...

"Al Torino manca un attaccante che risolva i problemi. Non l'allenatore".

Il cambio dell'allenatore non aiuterebbe?

"Ho rispetto dei colleghi. La società magari in questo momento pensa che il cambio della guardia possa dare una scossa. Ma non è sempre così".

Serie B: chi andrà in A?

"Venezia, Monza, Frosinone e Palermo. A giocarsela, è scontato dirlo, sono queste. Vincono tutte, è un campionato bello ed importante. Tra tutte mi piace il Palermo per come gioca".

Mister e il Perugia?

"Ci stiamo riprendendo. Sono convinto che ne usciremo. La squadra ha qualità. Ci rialzeremo".