Del Genio: "Conte ha sbagliato sulle rotazioni. Rosa e mercato non così scarsi..."

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, ha analizzato la gestione dell'organico di Antonio Conte nel corso della stagione. Di seguito le sue dichiarazioni: "Spero che Conte abbia capito che ha sbagliato sulle mancate rotazioni. Il campo dimostra che quando chiamati in causa i giocatori che non giocavano mai mai, tipo Elmas, Vergara, Beukema, anche Neres dopo...

avrebbero aiutato la squadra, hanno risposto bene. Neanche Neres giocava, per Politano, é incomprensibile. L’organico non è così scarso ed il mercato lo stesso. Potevano iniziare alcune partite, giocando meno diminuiva sicuramente la percentuale di rischio degli infortuni. Dopo non poteva più fare niente, ma prima sì”.

