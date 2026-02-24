Sosa: "Conte, hai avuto la settimana tipo eppure è mancata un po' di intensità"

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, al Processo di Biscardi ha commentato i temi principali di Atalanta-Napoli 2-1: "Il Napoli cade a Bergamo e vorrei parlare solo di calcio, ma ancora una volta episodi arbitrali clamorosi. Perché c’è un contatto tra Hojlund e Hien, uguale a quello fischiato a Genova tra Vitinha e Meret, ma questa volta il Var chiama e annulla il calcio di rigore. Poi nel secondo tempo c’è un altro episodio tra l’attaccante e il difensore, che per 60-65 minuti hanno fatto una partita di tanti duelli, aggressivi, forti, belli da vedere…

E l’unica volta che Hojlund riesce ad andar via su Hien, viene fischiato fallo sul gol di Gutierrez, dopo qualche secondo di ritardo. Quindi gli arbitri si devono fare un enorme esame di coscienza. Però una cosa la vorrei dire su Antonio Conte che più di una volta si è lamentato del calendario: stavolta lui ha avuto la settimana tipo per allenare la sua squadra, invece l’Atalanta ha giocato in Champions in Germania… quindi per quanto riguarda l’intensità e la voglia di portare il risultato a casa, alla squadra di Conte è qualcosa mancato sotto questo punto di vista”.