Auriemma: "Medici? Conte fece lo stesso all'Inter! Provoca disagio al club..."

vedi letture

Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'Si Gonfia la Rete', ha commentato così le dichiarazioni di Antonio Conte sugli infortuni: "Dovete parlare con i medici? Io non capisco perché Conte lo faccia. Lui lo fece all’Inter se non sbaglio e il medico sociale si dimise. Io credo che questo provochi ulteriore disagio alla società. Ma voi sentite un allenatore di altre squadre parlare così? Almeno informarsi, quello è un atteggiamento polemico, di rottura. A proposito di Anguissa disse che i medici non riuscivano a recuperarlo. Si dice abbia un’ernia da sovraccarico, ma come gli è venuta?”.

Queste le parole con cui Antonio Conte, ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Atalanta-Napoli, ha tirato in ballo lo staff medico azzurro a più riprese: "McTominay? Dovete parlare coi dottori. Io McTominay non lo vedo in campo con noi da Genova, non si è mai allenato con noi. Dovete parlare solo con i dottori. Ha un'infiammazione al tendine ma non si capisce quando può rientrare. Dovete parlare solo col reparto medico, non certo con me. Io posso dire solo quello che mi riferiscono i dottori e posso dire che McTominay dopo Marassi non è più stato con noi".