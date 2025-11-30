Marcolin: “Roma-Napoli sfida sui nervi, Gasp e Conte oseranno qualcosa in più per un motivo"

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e opinionista, ha parlato ai microfoni di DAZN di Roma-Napoli: “Stasera è una sfida molto equilibrata, perché il Napoli si è ripreso con una partita contro l’Atalanta dove ha cambiato anche il modulo. Ha continuato su quel modulo in Champions e con quella difesa a tre i tre attaccanti davanti, diventa una squadra diversa.

La Roma in casa ha fatto sempre bene, è un po’ la sorpresa delle squadre là davanti perché Gasperini ha avuto un impatto incredibile. E’ una partita giocata fisicamente e anche sui nervi, sapendo il risultato delle altre. Quindi gli allenatori sono anche degli strateghi, e visto quello successo lì davanti in classifica si oserà qualcosa in più”.