Marcolin: "Vi dico in che fase il Napoli diventa la squadra più forte"

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto Dario Marcolin, l’allenatore ed opinionista Dazn: "Oggi il Napoli riprende la marcia verso l’Inter. Gennaio doveva essere il mese difficoltoso e per assurdo è stato quello più gioioso. Quello più difficile è stato dicembre, Covid e assenze, però quel momento l’hai passato. Oggi tutti quelli che hanno avuto il Covid non lo possono più riavere, ce l’hanno avuto quasi tutti nella squadra, quindi avrai una rosa al completo, rientrano anche quelli della Coppa d’Africa. Il Napoli, dalla partita con la Juve, ha ripreso quel modo di giocare, quella linea di qualità del gioco che dura molto all’interno della gara. Napoli e Inter sono le due squadre che hanno più qualità di tutte in questo campionato. Quando ha il pallone tra i piedi il Napoli è la squadra più forte del campionato.

Con la rosa al completo il problema di Spalletti sarà quello di scegliere chi fare giocare titolare. Giocherà Anguissa o Lobotka? Lo slovacco per quanto fatto vedere finora è indispensabile. Anche Mertens, rispetto alla prima parte del campionato, adesso vola ed è difficile tenerlo fuori”.