Maresca esalta De Bruyne: "Si adatterà in fretta alle richieste di Conte"

Cresciuto da allenatore alla scuola di Pep Guardiola con il Manchester City, Enzo Maresca conosce benissimo Kevin De Bruyne, prossimo colpaccio di mercato del Napoli: “Come le mie tasche… - spiega l’ex centrocampista della Juventus al Corriere della Sera -, si adatterà in fretta alle richieste di Conte e darà tanto al Napoli. Ha un orgoglio smisurato, come tutti i grandi campioni”.

Kdb svolgerà domani le visite mediche. Grande attesa per il suo arrivo. Affare a parametro zero per il Napoli. Il belga si è appena svincolato dal Manchester City e firmerà un biennale con opzione per un'altra stagione. Grande colpo per il Napoli nell'anno del centenario e del ritorno in Champions League.