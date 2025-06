De Bruyne, altro che MLS. L’ultima intervista: “Più invecchio e più penso solo a giocare…”

Kevin De Bruyne è un nuovo giocatore del Napoli. Alle 16:30 è arrivata l'ufficialità dell'acquisto attraverso il consueto tweet di benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis. Il belga si è legato al club azzurro per le prossime due stagioni con opzione per il terzo anno. Una scelta precisa, quella dell'ex stella del Manchester City che aveva sul piatto anche ricchissime offerte dalla Premier League, dalla MLS e dall'Arabia Saudita.

Per lui però è sempre venuto prima l'aspetto sportivo, come confermato dal padre del giocatore, Herwig De Bruyne, ma dallo stesso fuoriclasse belga nel corso di un’intervista rilasciata a maggio e trasmessa da Sky Sport: “Sono molto felice della persona e del giocatore che sono. Mi definisco un giocatore vecchia scuola, gioco basandomi sull'intuizione, sulla creatività, sulla passione e ne sono felice. So che girano tante cose intorno al calcio, ma io mi considero un giocatore di calcio e tutto il resto è extra, più invecchio più mi interessa solo giocare ed il resto è secondario”.