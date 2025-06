De Bruyne vecchio? De Giovanni: "A 40 anni CR7 è stato l'MVP della finale di Nations League..."

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “De Bruyne? Sento parlare della sua età come fosse un elemento crepuscolare. Ha trentatre anni, si parla di Modric quarantenne come arrivo meraviglioso ed incantevole. Cristiano Ronaldo, a quarant’anni, in questa pausa per le nazionali è stato il migliore in campo in finale di Nations League.

De Bruyne è nel pieno della sua maturità tecnica ed atletica, è in cerca di nuovi stimoli. Poi ha delle motivazioni straordinarie sulle quali dobbiamo assolutamente discutere ed esserne felici. De Bruyne è l’acquisto più importante del calcio italiano degli ultimi anni. Io tra l’altro sto continuando a sentire che l’Inter ha regalato lo scudetto al Napoli quando i nerazzurri sono stati solo nove volte primi in classifica rispetto alle ventidue del Napoli”.