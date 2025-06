Podcast De Canio: “Nel Napoli c’è tanta quantità, De Bruyne eleva il tasso qualitativo”

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Luigi De Canio.

Napoli, arriva De Bruyne. Come lo metterà in campo Conte?

"Penso che potrebbe giocare al posto di Anguissa nei tre di centrocampo. E' un giocatore che serve al Napoli per elevare il tasso di qualità della squadra, perché c'è tanta quantità in questo Napoli ma manca qualità. Con lo spunto supera l'avversario, crea superiorità numerica, sa dare palle filtranti, uno così manca al Napoli. Per essere competitivo hai bisogno di una rosa di livello, quindi la presenza di De Bruyne non deve essere vista come allontanamento di Anguissa. Lui può andare via ma puoi sostituirlo con uno di qualità".

Come vede De Bruyne avanzato nel 4-3-2-1?

"Quella soluzione lo metterebbe nella condizione di sacrificarsi di più a livello difensivo. Uno così è un catalizzatore di gioco, va a trovarsi lo spazio giusto per determinare. Può giocare a ridosso della prima punta? Allora ti servono due esterni e due interni di centrocampo. Credo che non sia una soluzione ottimale, se si gioca con un 4-3-1-2, alla Kakà, allora potrebbe essere ideale. Ma dovresti rinunciare agli esterni".