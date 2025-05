Marino: "Capisco più Spalletti che ADL. Anche io andai via rompendo il contratto"

Si continua a parlare delle pagine del libro di Luciano Spalletti in cui l'ex allenatore del Napoli racconta del suo rapporto con De Laurentiis.

“Io ci sono passato per una diatriba con Aurelio, con lui queste cose succedono. Spalletti per me è un amico, nel lavoro è corretto, anche dal punto di vista aziendale ha sempre fornito la massima sinergia. In questa vicenda capisco più Spalletti che De Laurentiis”. Questa la posizione del direttore sportivo Pierpaolo Marino ai microfoni di Radioclub91. "Anche io sono andato via dopo che in 5 anni avevo portato il Napoli dalla C in Europa, rompendo il contratto, cosa che non è da tutti, mettendo davanti a tutto la dignità".

Sul centro sportivo: "De Laurentiis era molto indeciso anche ai tempi in cui io presi la situazione di petto con la famiglia Coppola per Castel Volturno. L’ho inaugurata senza un’inaugurazione ufficiale, altrimenti ci sarebbero voluti 3 anni! Forse il club non sente neanche l’esigenza di investire in un centro sportivo di proprietà”.

"De Laurentiis è sicuramente soddisfatto del lavoro di Conte e della squadra quest’anno, quindi credo che l’allenatore e il presidente si sederanno a tavolino per pianificare la prossima stagione”. E ancora il ds ha commentato anche la campagna acquisti: “Quella estiva è stata perfetta, quella di gennaio un po’ meno. C’è bisogno di comprare 6-7 giocatori per un’annata che vedrà il Napoli impegnato anche in Europa".