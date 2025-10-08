Marino: “De Bruyne? Se gioca male non possiamo dire che è bravo! Deve fare di più”

vedi letture

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli: “De Bruyne? Da opinionista non ho esitato a criticare le sue prime prestazioni. Il giocatore è importante e nessuno nega la grande carriera e le grandi qualità tecniche, tattiche e atletiche di De Bruyne, però chi guarda le partite e dà un’opinione deve dire quello che vede. Nelle prime partite, esclusa la gara con lo Sporting e col Genoa, De Bruyne non ha risposto alle grandi aspettative che aveva creato. Aveva anche un po' turbato il funzionamento del centrocampo del Napoli che lo scorso anno ha portato lo scudetto. Le perplessità c'erano e ci sono ancora perchè De Bruyne deve fare di più per le aspettative che crea un giocatore come lui. Sia per la qualità delle sue caratteristiche calcistiche che per le qualità del suo ingaggio, le aspettative devono essere costanti e superiori. Se De Bruyne gioca male non possiamo dire che è bravo.

Col Genoa, De Bruyne è subentrato e insieme a Spinazzola hanno un pò svoltato la partita perchè hanno dato subito sotto forma di assist e giocate un contributo notevole affinché il Napoli sbloccasse la partita e la vincesse. Ma, da De Bruyne ci si aspetta di più: deve entrare in condizione. Ha avuto un’annata non felice al Manchester in cui ha avuto qualche dissidio con Guardiola. Nella gara col Genoa ha dato un grande contributo con il suo ingresso, ma ripeto, deve ripetersi e deve fare anche di più perchè è in grado di farlo se è ancora integro come tutti pensiamo perchè l’età inizia ad essere quella che lo avvicina al viale del tramonto e non alla giovinezza. Sono convinto che con Conte farà benissimo, ma l’impatto col Napoli non è stato positivo perchè ha creato marasma all’interno dell’organizzazione tecnica del Napoli. Lo stesso Conte ha dovuto mettersi con la lavagna e col computer a vedere come rimodellare il Napoli con l’ingresso di De Bruyne perchè il centrocampo del Napoli funzionava bene, anzi benissimo lo scorso anno. Conte ha dovuto cambiare il modo di giocare di quel centrocampo che ora adotta delle rotazioni a gara in corso per rendere possibile la coesistenza di 4 centrocampisti senza un giocatore esterno a sinistra. Perché i centrocampisti del Napoli quando sono in 4 ruotano con tutti i ruoli e questi accorgimenti Conte li ha adottati per favorire l’inserimento di De Bruyne. Se De Bruyne poi non è quello dell’ultima partita e mezzo, tutto questo sconquasso che fa anche pensare che stiamo perdendo McTominay, va rivisto. L’uscita di Lukaku, che era uno dei preferiti di McTominay per dialogare, ha influenzato le sue prestazioni, ma il cambiamento più grosso è stato l’inserimento di De Bruyne che ha cambiato il centrocampo del Napoli: da 3 a 4.

Il Napoli ha migliorato le alternative, oggi il Napoli si può permettere di far subentrare De Bruyne e Spinazzola e quindi cambiare la partita con giocatori dalla panchina e poi con i tanti infortuni sta facendo fronte molto bene alle esigenze della classifica. Il Napoli è primo e non risente degli infortuni che sono duraturi nel tempo. A ciò si aggiunge l’esplosione di Hojlund e quindi il Napoli è favorito in un campionato però molto complicato perchè Inter, Milan, Juventus e Roma possono lottare fino in fondo. Se c’è una squadra che però sono convinto possa staccarsi dalle altre però è il Napoli per qualità della rosa e perchè ha un valore aggiunto in panchina: Conte ha dimostrato e sta dimostrando di essere capace di gestire la squadra in maniera impeccabile e sotto ogni punto di vista”.